Эксперты: объем инвестиций в рыбную отрасль РФ в 2018 году вырастет в 2 раза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в российскую рыбную отрасль в 2018 году может вырасти в 2 раза по сравнению с показателем за 2017 год и составить 28-30 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (НО ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Инвестиции в отрасли удвоятся по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году инвестиции составили 14 млрд рублей, я думаю, что по итогам 2018 года инвестиции составят не менее 28, а может даже 30 млрд рублей", - сказал он.

Эксперт отметил, что рост оборота предприятий рыбной отрасли в России в 2017 году составил 7% и показатель достиг 310 млрд рублей. В 2018 году ожидается увеличение оборота на 2-3%, что составит 320-325 млрд рублей. Что касается прибыли рыбохозяйственных предприятий, то она в 2018 году, по прогнозам, составит примерно 84-85 млрд рублей и останется на уровне 2017 года. Налоговые отчисления в 2018 году могут составить от 42 млрд до 55 млрд рублей, не изменившись по сравнению с 2016 годом.

По словам Зверева, в 2017 году в рыбной отрасли России наблюдался рост импорта, связанный с дефицитом на рынке сельди и скумбрии. Объем импорта на конец года составил почти 500 тонн, что на 13% больше показателя 2016 года, но, по словам эксперта, в 2018 такого роста не ожидается за счет увеличения вылова данных видов рыб.