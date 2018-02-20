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Дальневосточный морской салон проведут во Владивостоке в конце июля

Экономика и бизнес
20 февраля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Мероприятие могут посетить около 1,5 тыс. человек

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международный дальневосточный морской салон пройдет с 25 по 28 июля на острове Русский во Владивостоке. Мероприятие могут посетить около 1,5 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Международный дальневосточный морской салон пройдет с 25 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Ключевые события пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский", - говорится в документе.

Мероприятие объединит около 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран - ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Гостей салона ждут научно- практические конференции по актуальным темам отрасли, двусторонние технологические симпозиумы и семинары ведущих профильных компаний. На площадке Международного дальневосточного морского салона состоится Первый судостроительный хакатон и слет молодых инженеров. Отдельное внимание будет уделено бирже вакансий судостроительной отрасли.

"Международный дальневосточный морской салон имеет важное значение для судостроительной отрасли. К участию приглашены все ведущие компании, работающие в этой сфере. Уверен, мероприятие привлечет внимание как экспертов и профессионалов, так и широкой общественности. Место проведения и инфраструктура острова Русский позволяют организовать салон на самом высоком уровне, и мы будем рады приветствовать во Владивостоке гостей из разных регионов России, а также наших зарубежных друзей и партнеров", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.

Основными целями мероприятия являются развитие судостроительного кластера и сопутствующих отраслей на Дальнем Востоке, а также его интеграция в судостроение Азиатско-Тихоокеанского региона. Деловая программа салона будет построена вокруг четырех ключевых направлений: гражданское судостроение и судоремонт, военное кораблестроение и военный судоремонт, регулирование и судоходство, портовая инфраструктура, отмечается в сообщении.

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