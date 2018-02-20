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"Газпром" разместил 7-летние облигации по рекордно низкой ставке 7,15% годовых

Экономика и бизнес
20 февраля, 18:59 дата обновления: 20 февраля, 19:04 UTC+3

Объем размещения составил 30 млрд рублей

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© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Газпром" разместил 7-летние облигации на 30 млрд рублей под 7,15% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.

"Объем размещения составил 30 млрд рублей. Ставка купона составила 7,15% годовых, это новый рекорд для российского рынка при размещении бумаги на 7 лет. По ходу размещения диапазон цены был пересмотрен дважды", - сказал он.

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Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,3-7,4% годовых. "Спрос на бумаги составил около 70 млрд рублей при первоначальном диапазоне 7,3-7,4%, более 50 млрд рублей при 7,1-7,2%. По финальной ставке 7,15% спрос достиг 40 млрд рублей и количество заявок от инвесторов превысило 50 штук. Особо отраден интерес со стороны частных инвесторов: они подали заявки на сумму более 150 млн рублей по финальной ставке 7,15%", - добавил Шулаков.

Технически размещать облигации будет ООО "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств с российского финансового рынка. Всего у "Газпрома" в обращении пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 65 млрд рублей, при этом три выпуска размещены "Газпром капиталом". Последний раз "Газпром" ("Газпром капитал") размещал рублевые облигации ровно год назад - на 15 млрд рублей.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

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