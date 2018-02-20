Завод "Электропром" в Кузбассе рассчитается по долгам к 2030 году

КЕМЕРОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области утвердил мировое соглашение между заводом "Электропром" и его конкурсными кредиторами, согласно которому предприятие рассчитается по долгам к 2030 году с 30%-й скидкой, выплатив в общей сумме 232,9 млн рублей. Об этом сообщается в определении, опубликованном во вторник на сайте суда.

"Утвердить мировое соглашение от 18 января 2018 года, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Электропром" <…> и конкурсными кредиторами", - говорится в документе.

Как сообщила в январе на заседании суда внешний управляющий "Электропрома" Ирина Ракитина, согласно мировому соглашению, заводу предоставляется скида в 30% от суммы основного долга, который составляет 332,7 млн рублей, в том числе около 319 млн - перед "Торговым домом "ОМТ". В определении суда отмечается, что всего выплаты с учетом скидки составят 232,9 млн рублей. Помимо этого "Электропром" полностью освобожден от возмещения неустоек (штрафов, пеней), а также процентов общей суммой 7,8 млн рублей.

"Должнику предоставляется отсрочка погашения задолженности перед конкурсными кредиторами до 31 января 2020 года. Погашение задолженности перед конкурсными кредиторами осуществляется должником с 1 февраля 2020 года по 31 января 2030 года", - сказала Ракитина. По ее словам, всего в реестр включены требования 19 кредиторов.

Объясняя необходимость мирового соглашения, Ракитина отметила, что для кредиторов это возможность получить 70% от суммы задолженности, тогда как в случае конкурсного производства и продажи производственного комплекса они бы получили "минимальные суммы". По ее словам, реализовать имущество в Прокопьевске было бы крайне затруднительно.

"[В этом случае] предприятие потеряет свои оборонные заказы, и тогда никому не будет интересен этот производственный комплекс. <…> Электропром является уникальным, единственным предприятием в России по производству ряда электротехнической продукции для нужд Министерство обороны РФ ", - добавила она. Ракитина уточнила, что за время внешнего управления в 2,68 раза снизились убытки по сравнению с 2016 годом и в 3,5 раза - с 2015 годом.

Дело о банкротстве

"Электропром" - одно из ведущих предприятий отечественной электротехнической промышленности. Предприятие специализируется на выпуске электротехнических изделий для ВМФ, в частности подводных лодок.

Заявление о банкротстве "Электропрома" было подано в конце 2015 года. В начале февраля 2016 года арбитражный суд ввел наблюдение, а в июле 2016 года - удовлетворил ходатайство кредиторов о введении внешнего управления вместо конкурсного производства, так как было возможно восстановление платежеспособности предприятия.

До мая 2017 года "Электропром" принадлежал многоотраслевому холдингу "Сибирский деловой союз", который продал завод компании "Объединенные машиностроительные технологии" (ОМТ). Она занимается проектированием, выпуском горно-шахтного оборудования и включает машиностроительный завод в Киселевске (расположен рядом с Прокопьевском), а также проектные институты, в том числе OHE Mining Technology GmbH (Германия, производитель универсальных систем управления, включая электронику).