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ТПП обсуждает поправки в закон о госзакупках для продвижения качественной продукции

Экономика и бизнес
20 февраля, 19:18 UTC+3 ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 20, февраля. /ТАСС

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что поправки обсуждаются с правительством, ФАС и депутатами Госдумы

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ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) разрабатывает предложения, которые упростят работу на рынке надежным поставщикам продуктов, сообщил ТАСС президент ТПП Сергей Катырин.

Для этого потребуются поправки в законы о госзакупках и защите прав предпринимателей, которые ТПП обсуждает сейчас с правительством, Федеральной антимонопольной службой и представителями Госдумы, сказал Катырин, участвовавший во вторник в расширенном заседании регионального Совета рынка во Владимире.

"Сегодня по закону о госзакупках главный критерий [победы в аукционе] - цена независимо от качества. Поэтому можно хлорку вместо творога подсунуть по дешевой цене, а можно заплатить за настоящий творог немного больше, но у нас законодательство заточено в основном на ценообразование", - объяснил Катырин.

"Мы хотим сейчас проработать нормативную базу... Там много накопилось вопросов, которые требуют изменения и обновления законодательства", - добавил он. Внести поправки требуется также в антимонопольное законодательство, сказал Катырин.

Во вторник в рамках продвижения проверенных производителей в торговые сети ТПП подписала соглашение с крупнейшим по выручке российским ретейлером Х5-retail group, сообщил он. "Будем дальше с другими сетями работать", - сообщил Катырин.

Проект с регионами

В рамках работы с сельхозпроизводителями ТПП с 2016 года поддерживает также другой проект - "АГРО "За качество!". В нем участвуют шесть российских регионов. Их малые предприятия допущены к конкурсам на поставку продукции в госучреждения, включая детские сады, школы и больницы.

"Мы хотели бы, чтобы у нас вся система включалась в эту работу, и в ближайшей перспективе - все 85 субъектов страны", - сообщил Катырин ТАСС.

Сейчас в реестр надежных поставщиков проекта "АГРО "За качество!" включены 52 предприятия Владимирской, Смоленской, Тюменской, Ленинградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, прошедшие аудит и сертификацию ТПП. Они производят практически все группы продуктов питания.

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