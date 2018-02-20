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"Дочка" Siemens обжаловала отказ суда в иске по поставкам турбин в Крым

Экономика и бизнес
20 февраля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Арбитражный суд Москвы в январе 2018 года отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" в соответствующем иске к структурам Ростеха

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу "Сименс технологии газовых турбин" на отказ суда в иске к структурам госкорпорации Ростех - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин в Крым. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

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Согласно картотеке, жалоба поступила в суд 16 февраля.

В соответствующем иске компании "Сименс технологии газовых турбин" к структурам Ростеха Арбитражный суд Москвы отказал в январе 2018 года.

В декабре 2017 года московский арбитраж вынес аналогичное решение по иску немецкого концерна Siemens. В исках Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" содержались аналогичные требования: признать недействительными договоры на поставку турбин и вернуть оборудование.

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Крым Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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