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В Назрани к концу апреля построят паркинг на 1,5 тыс. машин

Экономика и бизнес
20 февраля, 19:40 UTC+3 МАГАС МАГАС 20, февраля. /ТАСС

Инвестиции в проект составят около 15 млн рублей, сообщил пресс-секретарь администрации города Магомед Аушев

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МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Первая в Ингушетии парковка на 1,5 тыс. мест появится в апреле в новом жилом микрорайоне "Юбилейный" города Назрани. Стоимость строительства составит порядка 15 млн рублей, сообщил ТАСС пресс-секретарь администрации Назрани Магомед Аушев.

"В новом микрорайоне "Юбилейный" уже на этой неделе начнется строительство первой большой парковки, рассчитанной на 1,5 тыс. машин. Это инвестиционный проект, в который вложено около 15 млн рублей. Таким образом мы планируем разгрузить дворы микрорайона, в котором проживает около 1,3 тыс. человек", - сказал Аушев. Он отметил, что строительство новой автостоянки будет завершено в конце апреля текущего года.

По словам собеседника агентства, территория паркинга будет огорожена, установлен в дальнейшем автоматический шлагбаум, сделано видеонаблюдение, а также планируется предусмотреть место для парковки автомобилей для маломобильных граждан.

"В микрорайоне проживают и инвалиды-колясочники, у которых есть машины. Поэтому на парковке будет отведена специальная зона, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно и комфортно передвигаться по участкам и попадать в здания", - добавил Аушев.

В "Юбилейном" расположены дома, рассчитанные на 1,2 тыс. квартир, 773 из которых предназначены для вынужденных переселенцев, еще 232 - для бывших жителей аварийных домов.

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