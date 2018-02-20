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Moody’s поместило рейтинги банка "ФК Открытие" на пересмотр в сторону повышения

Экономика и бизнес
20 февраля, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

На данный момент рейтинги находятся на уровне "B2"

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s поместило рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной и национальной валютах банка "ФК Открытие" на пересмотр в сторону повышения. Сами рейтинги находятся на уровне "B2", говорится в сообщении агентства.

Смотрите также

Источники: ФК "Открытие" рассматривает покупку компании "Росгосстрах жизнь"

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"Рейтинговое действие отражает улучшение финансовых показателей банка после недавних списаний активов и рекапитализации, а также стабилизации клиентских депозитов, хотя значительные риски и неопределенности еще сохраняются", - отмечает Moody’s.

С августа 2017 года банк "ФК Открытие" находится в процедуре санации. Функции временной администрации по управлению банком ЦБ передал Фонду консолидации банковского сектора.

Ранее в банке сообщили, что кредитная организация передаст "плохие" активы в специальную структуру.

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