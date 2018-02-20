Продажа вина и пива через интернет может быть разрешена в России с 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает разрешить интернет-продажи вина, шампанского, пива и других слабоалкогольных напитков с 1 января 2019 года, говорится в законопроекте министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось о том, что Минфин РФ предлагает разрешить розничную продажу онлайн как крепкой алкогольной продукции, так и слабоалкогольных напитков. Планировалось, что с текущего года лицензии на онлайн-реализацию смогут получить лишь производители и оптовики, а с 2021 года подобная возможность появится у компаний розничной торговли и сферы общепита.

Согласно разработанному проекту, получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции имеют право только производители и дистрибуторы. Лица, имеющие только лицензию на розничную продажу алкоголя, не вправе торговать алкоголем через интернет до 1 января 2021 года, говорится в документе. Право на торговлю алкоголем будут иметь только сайты, зарегистрованные в доменной зоне egais.ru.