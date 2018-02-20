ЦРПТ готов разработать удобную цифровую платформу сплошной маркировки товаров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) готов в кратчайшие сроки разработать удобную цифровую платформу сплошной маркировки товаров. Об этом сообщил во вторник ТАСС Михаил Дубин - председатель совета директоров организации, определенной единым оператором внедрения сплошной маркировки товаров в РФ.

"Мы готовы в кратчайшие сроки разработать цифровую платформу сплошной маркировки товаров, удобную для производителей, потребителей и государства", - сказал он, добавив, что подобные проекты являются основой цифровой экономики.

В настоящее время, продолжил Дубин, Центр уже разрабатывает концепцию маркировки для Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализует проект по маркировке табака и активно работает по "пилоту" в фармацевтической отрасли.

Ранее во вторник первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на парламентских слушаниях по развитию цифровой экономики остановился на вопросах маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС. "Мы запустили цифровую маркировку табачных изделий в формате эксперимента и постараемся к концу года иметь возможность принять решение, какой тип маркировки будет в РФ и на пространстве ЕАЭС применим, - сказал он. - И хотим добиться того, чтобы через цифровые механизмы прослеживания мы видели не только, как отмаркирован товар. Мы хотим видеть и физическое перемещение таких товаров. Для этого все технологические возможности есть".

По словам Шувалова, маркировка товаров позволяет снизить количество контрафакта и повысить прозрачность логистики. Однако, отметил первый вице-премьер, на практике возникает много споров внутри ЕАЭС, поскольку силы, препятствующие прозрачности торговых отношений в рамках союза, имеют "очень серьезные мускулы".