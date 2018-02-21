"Известия": единый маркетплейс ЦБ с услугами банков и страховщиков заработает с 2019 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный банк России запустит в 2019 году единую онлайн-площадку, где физические лица смогут выбирать и приобретать услуги коммерческих банков и страховых компаний. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на регулятора.

По данным издания, пилотная версия платформы будет запущена во II квартале 2018 года. Полностью проект заработает в начале 2019 года. В самом регуляторе изданию пояснили, что создание такой площадки является одной из приоритетных задач в течение ближайших нескольких лет.

По данным "Известий", перед использованием этой платформы клиентам нужно будет посетить банк, чтобы сдать биометрические параметры, которые будут зарегистрированы в Единой банковской системе - она должна заработать с 1 июля 2018 года.

С помощью маркетплейса физлица смогут дистанционно воспользоваться такими услугами, как выдача кредитов, открытие вкладов, оформление страховых полисов и других. Граждане смогут получить несколько услуг от разных участников платформы сразу.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщал о планах ЦБ по созданию единого маркетплейса. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что этот сервис позволит клиентам в режиме "одного окна" получать необходимые финансовые услуги с понятным и прозрачным ценообразованием. Сообщалось также, что разрабатывает платформу Мосбиржа, которая будет анализировать потребности клиентов, выбирать среди предложений финансовых структур наиболее для них подходящие и предлагать их пользователям.