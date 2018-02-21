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Мадуро потребовал продавать часть венесуэльской нефти за криптовалюту петро

Экономика и бизнес
21 февраля, 5:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Президент Венесуэлы также сообщил, что одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива

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ТАСС, 21 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник потребовал от государственной нефтегазовой компании PDVSA и нефтехимической компании Pequiven продавать часть их продукции за криптовалюту петро. Об этом сообщила радиостанция Union Radio.

"Это означает, что с сегодняшнего дня их транзакции должны проводиться в петро", - сказал глава государства. Он также сообщил, что одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива. Криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.

Петро - собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По словам главы государства, инвесторы уже выразили желание приобрести петро на $735 млн.

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