Мадуро потребовал продавать часть венесуэльской нефти за криптовалюту петро

ТАСС, 21 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник потребовал от государственной нефтегазовой компании PDVSA и нефтехимической компании Pequiven продавать часть их продукции за криптовалюту петро. Об этом сообщила радиостанция Union Radio.

"Это означает, что с сегодняшнего дня их транзакции должны проводиться в петро", - сказал глава государства. Он также сообщил, что одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива. Криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.

Петро - собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По словам главы государства, инвесторы уже выразили желание приобрести петро на $735 млн.