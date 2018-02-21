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Мадуро разрешил добывать криптовалюту на всей территории Венесуэлы

Экономика и бизнес
21 февраля, 5:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Глава государства также разрешил всем сберегательным кассам участвовать в процессе создания цифровой валюты и приобретать ее

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 21 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил выделить ресурсы на создание студенческих ферм для добычи криптовалюты на всей территории страны. Об этом сообщило во вторник Венесуэльское агентство новостей.

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Глава государства также разрешил всем сберегательным кассам участвовать в процессе создания цифровой валюты и приобретать ее. Собственная венесуэльская криптовалюта, получившая название петро, поступила в продажу 20 февраля. По словам Мадуро, инвесторы уже выразили желание приобрести ее на сумму в $735 млн.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

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