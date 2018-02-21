Мадуро разрешил добывать криптовалюту на всей территории Венесуэлы

ТАСС, 21 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил выделить ресурсы на создание студенческих ферм для добычи криптовалюты на всей территории страны. Об этом сообщило во вторник Венесуэльское агентство новостей.

Глава государства также разрешил всем сберегательным кассам участвовать в процессе создания цифровой валюты и приобретать ее. Собственная венесуэльская криптовалюта, получившая название петро, поступила в продажу 20 февраля. По словам Мадуро, инвесторы уже выразили желание приобрести ее на сумму в $735 млн.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.