Какие услуги можно получить в МФЦ по принципу "одного окна"

Сейчас, чтобы зарегистрировать жилье, оформить льготы, прописать новорожденного или поменять права, человеку нужно либо обращаться в несколько инстанций, либо прийти в МФЦ, но писать несколько заявлений и обращаться к разным сотрудникам, отстояв несколько очередей.

Распоряжение правительства упрощает эту процедуру. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ и написать один комплексный запрос.

Сотрудники МФЦ сами, вместо обратившегося человека, направят в ведомства, предоставляющие госуслуги, необходимые запросы, заявления, документы, передадут всю необходимую информацию. После этого человек придет в МФЦ и получит тот документ, который он пытался оформить: свидетельство о рождении, новые права или удостоверение льготника.