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Какие услуги можно получить в МФЦ по принципу "одного окна"

Экономика и бизнес
30 марта, 12:26 UTC+3

Многофункциональные центры начали предоставлять людям три десятка госуслуг всего по одному запросу. ТАСС рассказывает, как получить десяток документов, избежав посещения такого же количества инстанций

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© Артем Коротаев/ТАСС

В России действует почти 3 тыс. многофункциональных центров (МФЦ), в которых россияне могут получить три десятка федеральных и сто региональных госуслуг.

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Как изменятся правила получения госуслуг?

Сейчас, чтобы зарегистрировать жилье, оформить льготы, прописать новорожденного или поменять права, человеку нужно либо обращаться в несколько инстанций, либо прийти в МФЦ, но писать несколько заявлений и обращаться к разным сотрудникам, отстояв несколько очередей.

Распоряжение правительства упрощает эту процедуру. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ и написать один комплексный запрос.

Сотрудники МФЦ сами, вместо обратившегося человека, направят в ведомства, предоставляющие госуслуги, необходимые запросы, заявления, документы, передадут всю необходимую информацию. После этого человек придет в МФЦ и получит тот документ, который он пытался оформить: свидетельство о рождении, новые права или удостоверение льготника.

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Какие услуги предоставят ведомства по комплексному запросу?

На основании комплексного запроса ведомства будут оказывать три десятка услуг.

МВД России будет:

1. Записывать на экзамены на право управления транспортными средствами, выдавать водительские удостоверения при замене или утере.

2. Предоставлять информацию о нарушении правил дорожного движения.

3. Выдавать справки о наличии или отсутствии судимости, прекращении уголовного преследования.

4. Выдавать справки об административном наказании за употребление наркотических или психотропных средств без назначения врача.

ФНС России станет предоставлять сведения:

5. Из реестра дисквалифицированных лиц.

6. Из Единого госреестра налогоплательщиков.

7. Из Единых госреестров юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

8. Также служба будет бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах, сборах, страховых взносах, порядке их уплаты, штрафах, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях фискальных органов.

Росреестр обязан:

9. Предоставлять сведения из Единого госреестра недвижимости.

Росимущество будет:

10. Предоставлять в собственность, аренду, бессрочное и безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, без проведения торгов.

11. Выдавать выписки из реестра федерального имущества.

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти займутся:

12. Приемом и учетом уведомлений о начале компаниями и индивидуальными предпринимателями различных видов деятельности, указанной в постановлении правительства №584 (речь об оптовой и розничной торговле, бытовых услугах, перевозках, производстве одежды, издательской и еще о нескольких десятках видов деятельности).

Федеральная служба судебных приставов РФ должна:

13. Предоставлять информацию о находящихся в производстве делах.

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Внебюджетные фонды также будут предоставлять информацию по комплексному запросу в МФЦ?

Да, это так.

Пенсионный фонд РФ будет:

14. Выдавать сертификаты на материнский капитал.

15. Рассматривать заявления о распоряжении средствами маткапитала.

16. Устанавливать ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан.

17. Принимать и рассматривать заявления, консультировать людей об их правах при формировании и инвестировании пенсионных накоплений.

18. Компенсировать расходы на проезд к месту отдыха и обратно пенсионерам и инвалидам из районов Крайнего Севера.

19. Принимать от граждан анкеты для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, выдавать пенсионные удостоверения и их дубликаты.

20. Информировать застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.

21. Информировать граждан о предоставлении государственной соцпомощи в виде набора социальных услуг.

22. Выдавать справки о размере пенсий.

23. Устанавливать страховую, накопительную пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (ее получают госслужащие, военнослужащие, инвалиды и еще ряд категорий граждан).

24. Выплачивать пенсии, указанные в пункте 23.

25. Устанавливать федеральную социальную доплату к пенсии.

Фонд социального страхования РФ будет:

26. Обеспечивать инвалидов техническими средствами реабилитации, протезами, компенсировать расходы при их самостоятельной покупке, компенсировать траты на ветеринарные услуги для собак-проводников.

27. Принимать документы, на основании которых уплачиваются страховые взносы.

28. Регистрировать граждан, добровольно отчисляющих взносы на соцстрах на случай временной нетрудоспособности и декрета (такие отчисления делают, например, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, фермеры).

29. Регистрировать страхователей-физлиц, заключивших трудовой договор с работником.

30. Регистрировать страхователей-физлиц, обязанных уплачивать взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

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Расскажите на примерах. Как по новым правилам оформить документы на новорожденного?

Члену семьи нужно прийти в МФЦ и в "одном окне" написать единственное заявление на предоставление сразу нескольких услуг, чтобы получить свидетельство о рождении, материнский капитал (если это второй ребенок), указать, как распорядиться средствами маткапитала, прописать ребенка в квартире, если нужно — оформить пособия и получить различные справки. Сотрудники МФЦ сами свяжутся с различными госорганами, а родители смогут забрать уже готовый пакет документов.

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А как индивидуальному предпринимателю получить справку об отсутствии задолженности по налогам и взносам?

Ему также нужно прийти и написать одно заявление. Сотрудники МФЦ свяжутся с ФНС и внебюджетными фондами. Предприниматель получит на руки справку об отсутствии долгов по  налогам и отчислениям во внебюджетные фонды (если он, конечно, вовремя перечислил платежи).

Мария Селиванова

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