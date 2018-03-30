Какие услуги можно получить в МФЦ по принципу "одного окна"

В России действует почти 3 тыс. многофункциональных центров (МФЦ), в которых россияне могут получить три десятка федеральных и сто региональных госуслуг.
Сейчас, чтобы зарегистрировать жилье, оформить льготы, прописать новорожденного или поменять права, человеку нужно либо обращаться в несколько инстанций, либо прийти в МФЦ, но писать несколько заявлений и обращаться к разным сотрудникам, отстояв несколько очередей.
Распоряжение правительства упрощает эту процедуру. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ и написать один комплексный запрос.
Сотрудники МФЦ сами, вместо обратившегося человека, направят в ведомства, предоставляющие госуслуги, необходимые запросы, заявления, документы, передадут всю необходимую информацию. После этого человек придет в МФЦ и получит тот документ, который он пытался оформить: свидетельство о рождении, новые права или удостоверение льготника.
На основании комплексного запроса ведомства будут оказывать три десятка услуг.
МВД России будет:
1. Записывать на экзамены на право управления транспортными средствами, выдавать водительские удостоверения при замене или утере.
2. Предоставлять информацию о нарушении правил дорожного движения.
3. Выдавать справки о наличии или отсутствии судимости, прекращении уголовного преследования.
4. Выдавать справки об административном наказании за употребление наркотических или психотропных средств без назначения врача.
ФНС России станет предоставлять сведения:
5. Из реестра дисквалифицированных лиц.
6. Из Единого госреестра налогоплательщиков.
7. Из Единых госреестров юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
8. Также служба будет бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах, сборах, страховых взносах, порядке их уплаты, штрафах, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях фискальных органов.
Росреестр обязан:
9. Предоставлять сведения из Единого госреестра недвижимости.
Росимущество будет:
10. Предоставлять в собственность, аренду, бессрочное и безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, без проведения торгов.
11. Выдавать выписки из реестра федерального имущества.
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти займутся:
12. Приемом и учетом уведомлений о начале компаниями и индивидуальными предпринимателями различных видов деятельности, указанной в постановлении правительства №584 (речь об оптовой и розничной торговле, бытовых услугах, перевозках, производстве одежды, издательской и еще о нескольких десятках видов деятельности).
Федеральная служба судебных приставов РФ должна:
13. Предоставлять информацию о находящихся в производстве делах.
Да, это так.
Пенсионный фонд РФ будет:
14. Выдавать сертификаты на материнский капитал.
15. Рассматривать заявления о распоряжении средствами маткапитала.
16. Устанавливать ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан.
17. Принимать и рассматривать заявления, консультировать людей об их правах при формировании и инвестировании пенсионных накоплений.
18. Компенсировать расходы на проезд к месту отдыха и обратно пенсионерам и инвалидам из районов Крайнего Севера.
19. Принимать от граждан анкеты для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, выдавать пенсионные удостоверения и их дубликаты.
20. Информировать застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
21. Информировать граждан о предоставлении государственной соцпомощи в виде набора социальных услуг.
22. Выдавать справки о размере пенсий.
23. Устанавливать страховую, накопительную пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (ее получают госслужащие, военнослужащие, инвалиды и еще ряд категорий граждан).
24. Выплачивать пенсии, указанные в пункте 23.
25. Устанавливать федеральную социальную доплату к пенсии.
Фонд социального страхования РФ будет:
26. Обеспечивать инвалидов техническими средствами реабилитации, протезами, компенсировать расходы при их самостоятельной покупке, компенсировать траты на ветеринарные услуги для собак-проводников.
27. Принимать документы, на основании которых уплачиваются страховые взносы.
28. Регистрировать граждан, добровольно отчисляющих взносы на соцстрах на случай временной нетрудоспособности и декрета (такие отчисления делают, например, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, фермеры).
29. Регистрировать страхователей-физлиц, заключивших трудовой договор с работником.
30. Регистрировать страхователей-физлиц, обязанных уплачивать взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
Члену семьи нужно прийти в МФЦ и в "одном окне" написать единственное заявление на предоставление сразу нескольких услуг, чтобы получить свидетельство о рождении, материнский капитал (если это второй ребенок), указать, как распорядиться средствами маткапитала, прописать ребенка в квартире, если нужно — оформить пособия и получить различные справки. Сотрудники МФЦ сами свяжутся с различными госорганами, а родители смогут забрать уже готовый пакет документов.
Ему также нужно прийти и написать одно заявление. Сотрудники МФЦ свяжутся с ФНС и внебюджетными фондами. Предприниматель получит на руки справку об отсутствии долгов по налогам и отчислениям во внебюджетные фонды (если он, конечно, вовремя перечислил платежи).
Мария Селиванова