Новикомбанк вошел в топ-30 кредитных учреждений России по активам

Новикомбанк занял 28-е место по объему активов в банковском рэнкинге "Интерфакс-100" - на 1 января 2018 года их размер составлял 315,77 млрд рублей. Кредитное учреждение поднялось на 11 позиций вверх с 39-го места, на котором находилось, по данным на 1 января 2017 года, с активами нетто в размере 200,05 млрд рублей.

В пресс-релизе финансовой организации отмечается, что быстрый рост активов и перемещение в отраслевом рейтинге связаны с выбором правильной бизнес-модели.

Самолеты и высокие технологии

В своей работе банк делает акцент на обслуживании машиностроения и сферы высоких технологий - наиболее перспективного клиентского сегмента. Предприятия этих отраслей наращивают выпуск продукции, развивают свою производственную базу, осуществляя серьезные капитальные вложения. Поэтому Новикомбанк, отдавая предпочтение наиболее перспективным проектам, смог увеличить свой кредитный портфель, отметили в финансовой организации.

Новикомбанк является стопроцентной дочерней структурой Государственной корпорации "Ростех" и на протяжении многих лет обеспечивает кредитование большинства предприятий корпорации, заявил заместитель генерального директора Ростеха Игорь Завьялов. "В условиях санкционных ограничений, введенных в отношении многих организаций "Ростеха", Новикомбанк продолжает финансировать их деятельность в рамках исполнения гособоронзаказа и реализации военно-технического сотрудничества. Профессиональные кадры банка, услуги "Корпоративного казначейства", ИТ-инфраструктура, филиальная сеть и возможность дистанционного сервиса позволяют обеспечить оптимальное обслуживание исполнения госконтрактов, в том числе в рамках ВТС", - добавил он.

Банк участвует в проекте поставки перспективных российских авиалайнеров МС-21 компании "Аэрофлот". Авиаперевозчик получит в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300 до 2026 года, а кредитное учреждение организует финансирование проекта на сумму $3,8 млрд. Кроме того, финансовая организация кредитует крупнейших российских авиапроизводителей - АО "Авиастар-СП" и ПАО "Корпорация "Иркут".

В прошлом году Новикомбанк стал участником крупных международных форумов - авиасалона МАКС, XV Международного банковского форума в Сочи, Петербургского международного экономического форума, по итогам которых с существующими и новыми клиентами были заключены договоры о выделении финансирования на общую сумму более 20 млрд рублей.

© Новикомбанк

На протяжении прошлого года Новикомбанк строил отношения с крупными организациями таким образом, чтобы они не только пользовались кредитными продуктами, но и привлекали его при расчетах с контрагентами. Как следствие, банк концентрировал на собственных счетах денежные потоки клиентов и, когда возникала такая возможность, привлекал эти ресурсы на срочной основе. В результате такой политики по итогам 2017 года стоимость привлечения ресурсов сократилась с 5% до 3,9% годовых, в то время как процентная маржа продемонстрировала рост с 3% до 3,7% годовых.

Новикомбанк также провел успешные мероприятия по взысканию ссудной задолженности заемщиков и управлению активами. "Справедливо рассудив, что доступ к рынку облигаций для российских банков пока закрыт, банк выкупил с рынка находившиеся в обращении выпуски собственных ценных бумаг, подтвердив свое безукоризненное кредитное качество", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

В результате этих мероприятий кредитный портфель Новикомбанка вырос на 15% и превысил 164 млрд рублей. Банк увеличил активы на 60%, в то время как по банковской системе в целом рост находился на уровне 6,4%. Получена операционная прибыль в размере 7 млрд рублей против 4,2 млрд в 2016 году, что позволило финансовой организации переместиться на 11 позиций вверх в рейтинге крупнейших российских банков.

По предварительным оценкам, кредитный портфель банка после вычета резервов за прошлый год вырос на 42,4% - с 111,5 млрд рублей (на 1 января 2017 г.) до 158,7 млрд рублей (на 1 января 2018 г.).

Современные технологии в розничном кредитовании

Георгиева отметила, что Новикомбанк уделяет серьезное внимание развитию розницы, используя современные технологии. Банк одним из первых предложил полный перечень услуг в национальной платежной системе "Мир", включающий сервис "Мир Accept", который обеспечивает безопасные платежи в интернете. Для этого кредитное учреждение использует эффективную защищенную систему удаленного обслуживания.

Сейчас клиентам Новикомбанка доступен стандартный набор банковских продуктов - кредитование, прием вкладов, проведение расчетов, валютно-обменные операции, обслуживание банковских карт. Физлица также могут арендовать индивидуальные банковские сейфы и получить обслуживание по программе Private Banking.

© Новикомбанк

"Самое важное для нас сегодня - не растратить тот импульс развития, который обеспечила слаженная работа нашей команды. Мы создали хороший задел на будущее, теперь необходимо правильно его реализовать и не упустить открывающиеся возможности. А эти возможности выглядят довольно перспективно - Новикомбанк занимает уникальную позицию на рынке и умеет делать то, что доступно немногим", - прокомментировала Георгиева.

По ее словам, для качественного развития кредитному учреждению необходимо обновлять информационно-технологическую инфраструктуру, расширять сеть регионального присутствия, завершить начатую работу по формированию линейки новых продуктов, в том числе для розничных клиентов, малого и среднего предпринимательства. Для удобства обслуживания в регионах России откроется 50 новых офисов Новикомбанка.

АО "АКБ "Новикомбанк" основано в 1993 году, 100% акций принадлежат Государственной корпорации "Ростех". Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование отечественных промышленных предприятий высоких технологий, авиации и автопрома.