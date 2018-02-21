Второй корпус отеля Hilton в Краснодаре построят к 2020 году

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Управляющая компания намерена построить второе здание отеля Hilton в Краснодаре к 2020 году, проект оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в мэрии.

"В конце 2019 года планируется ввод в эксплуатацию [второго здания]. Планируется более 100 номеров, спа-центр, ресторан, конференц-залы и другое. Для отеля Hilton приоритет стоит на деловом туризме. Управляющая компания - "Кеско" (Kesco, российский девелопер - прим. ТАСС)", - рассказал представитель мэрии.

По данным городской администрации, соглашение о строительстве отеля было заключено на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который проходил 15-16 февраля, мэр Евгений Первышов и Иван Скрипниченко - директор девелопера в сфере гостиничного бизнеса ООО "Кеско- Краснодар", подписавшего договор франшизы с компанией Hilton. Общий объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд рублей. Он будет построен рядом с гостиницей Hilton Garden Inn Krasnodar, которая была открыта в 2013 году, и соединен с ней переходом.