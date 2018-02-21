Абызов: дистанционный контроль почти полностью заменит выездные проверки через 10-15 лет

МОСКВА, 21 февраля /ТАСС/. Выездные проверки через 10-15 лет будут практически полностью заменены объективным дистанционным контролем, который осуществляется на основании индикаторов и профилей риска, использования датчиков, телеметрии, технологий искусственного интеллекта, автоматики, больших данных, технологий сквозной прослеживаемости качества товаров и масштабного вовлечения граждан в выявление нарушений через специальные приложения. Об этом заявил министр открытого правительства Михаила Абызова на совещании в Туле по вопросам защиты прав инвесторов.

"Цели и задачи реформы (госконтроля) сформулированы не на один год, а на период до 2025 года. Мы руководствуемся тем, каким видим образ государственного контроля будущего. Безусловным приоритетом должна стать цифровизация государственного контроля, создание единого электронного информационного окна взаимодействия проверяющих и проверяемых вне зависимости от того, о каком уровне контроля идет речь - федеральном, региональном или муниципальном", - цитирует Абызова пресс-служба открытого правительства.

Он подчеркнул, что внеплановые проверки являются серьезной нагрузкой для бизнеса. "Зачастую они являются инструментом недобросовестной конкуренции и надуманного давления на бизнес. В этой связи я считаю, что необходимо принять закон (соответствующее поручение президента РФ сейчас находится на исполнении в правительстве), закрепляющий соотношение внеплановых проверок в объеме не более 30% от плановых, а также существенно расширяющий полномочия прокуратуры по согласованию внеплановых проверок", - отметил министр.

По его словам, в настоящее время органы прокуратуры имеют полномочия по согласованию всего лишь 20% внеплановых проверок. Абызов считает, что надо максимально расширить процедуру согласования и уведомления прокуратуры о всех внеплановых поверках, за исключением видов контроля, связанных с государственной безопасностью и борьбой с терроризмом.

"Практика показывает, что существенный объем внеплановых проверок проводится по устранению нарушений, ранее выявленных в ходе плановых проверок (42% на федеральном уровне). Это дополнительное давление на бизнес. В этой связи необходимо ввести мораторий на проведение внеплановых проверок устранения нарушений, выявленных в рамках плановых проверок, в случае отсутствия обоснования о возможности нанесения серьезного ущерба и вреда. Информация об устранении нарушений должна предоставляться предпринимателем в виде уведомления и проверяться в ходе плановых проверок", - сказал Абызов.

Необходимо начать работу по ревизии кодекса об административных правонарушениях в части обеспечения соразмерности наказания, потенциальных угроз и реальных финансовых возможностей проверяемого, уверен он.

"До сих пор присутствует практика, когда штрафы за выявленные нарушения служат источником пополнения бюджетов различных уровней. Это приводит к тому, что размер штрафов несоразмерен масштабам бизнеса и фактически приводит к его банкротству", - прокомментировал министр еще одну проблему.

Требует решения и проблема административных расследований, которыми зачастую подменяются проверки и которые сейчас находятся вне сферы реформы.

"Они должны быть регламентированы по аналогии с другими видами надзорных мероприятий. Предполагается согласование и информирование органов прокуратуры о проведении административных расследований. По нашей инициативе мы с Генеральной прокуратурой сейчас разрабатываем соответствующий закон. Ни одно контрольно-надзорное ведомство не готово согласовывать с прокуратурой проводимые административные расследования. Там считают, что в связи с этим они существенно потеряют оперативность и гибкость своих полномочий. Такой подход считаю надуманным", - заключил Абызов.