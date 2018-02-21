Эксперт: проекты развития месторождений в Арктике необходимо выбрать с учетом логистики

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Разработчики инвестиционных проектов в Арктике должны учитывать особенности транспортировки ресурсов на мировые рынки, принимая решения по развитию месторождений. Такое мнение выразил советник министра природных ресурсов РФ Дмитрий Фишкин на пленарной сессии III Международной конференции "Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов".

"Подход к развитию минерально-сырьевой базы и непосредственно минерально-сырьевых центров [в Арктике] как раз говорит о том, что каждый раз, когда мы тот или иной проект развития утверждаем, мы должны автоматически сразу смотреть его рентабельность с точки зрения транспортировки к мировым рынкам, с точки зрения технологий, методов и стоимости извлечения ресурсов", - сказал он.

В качестве примера Фишкин привел якутские месторождения олова, где находится 37% разведанных запасов страны (630 тыс. тонн). По его словам, разрабатывать эти месторождения в настоящий момент невыгодно, несмотря на то, что некоторые из них могут считаться уникальными.

"Если мы посмотрим те производства, где востребовано это олово, то они находятся на достаточном удалении от якутских месторождений. Поэтому если мы смотрим на экономическую эффективность, зачастую проще воспользоваться иностранным оловом или оловом с других месторождений, потому что если мы будем разрабатывать якутские месторождения, то речь идет о строительстве инфраструктуры достаточно дорогой и достаточно обширной - это не один миллиард рублей. <…> Сразу же вопрос рентабельности отпадает", - считает советник министра.

При этом Фишкин отметил, что данные месторождения "нужно иметь в виду" до появления новых технологий, которые удешевят добычу и доставку ресурсов, или "на случай внешнеполитических обострений". "Зачастую и нерентабельный проект можно развивать, если это геополитически оправдано. <…> Многие проекты по развитию Арктики двигаются даже несмотря на некоторую недостаточную рентабельность именно геополитическим вопросом", - отметил эксперт.

Программа социально-экономического развития Арктической зоны, продленная правительством РФ до 2025 года предполагает формирование восьми опорных зон развития. Приоритетными проектами для большинства из них станет создание минерально-сырьевых центров (МСЦ) - совокупности разрабатываемых и перспективных месторождений, связанных общей инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья.