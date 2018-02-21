Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор Tele2 заявил, что национальный роуминг могут отменить в 2018 году

Экономика и бизнес
21 февраля, 19:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, февраля. /ТАСС

В компании намерены отменить внутресетевой роуминг до мая, сказал Сергей Эмдин

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Вопрос отмены национального роуминга может решиться в течение 2018 года, заявил в среду журналистам генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин.

Смотрите также
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

Внутресетевой и национальный роуминг в России. Досье

"Думаю, в пределах этого года [вопрос национального роуминга решится]. Вопрос начнет решаться, решится на 90% или на 100%, мы не знаем. Думаю, если произойдет резкое снижение межоператорских тарифов, то, в принципе, в рамках простой конкурентной борьбы эта история уйдет", - сказал он.

При этом полную отмену внутрисетевого роуминга в компании намерены провести до мая. "У нас был целый ряд встреч с ФАСом, была история с предписанием, на сегодняшний день у нас, у большинства абонентов уже нет роуминга, они остались в очень узком сегменте, у нас отсрочка до мая. Надо сказать, что уже сегодня любой потенциальный клиент или действующий клиент может выбрать тариф, не переплачивая", - сказал Эмдин.

ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении "большой четверки" операторов связи ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2) в августе 2017 года из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечало ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

В конце 2017 года замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что "Вымпелком" уже представил свои предложения по снижению тарифов, от остальных операторов предложения ожидаются в январе 2018 года, к этому сроку ФАС рассчитывает на завершение дел по национальному роумингу. Замглавы службы обещал, что в противном случае ФАС выдаст операторам предписание, также может быть изъят необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге. До этого Голомолзин заявлял, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения предписаний.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном похолодании в Москве
3
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Российские фигуристки впервые в истории дважды побили мировой рекорд на ОИ
6
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
7
Росгидромет предупреждает об аномально холодной погоде в ЦФО 23-28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама