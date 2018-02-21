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Власти Ивановской области намерены на три года продлить налоговые каникулы малому бизнесу

Экономика и бизнес
21 февраля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

С предложением продлить налоговые каникул к врио губернатора в начале февраля обратились представители малого и среднего бизнеса

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ТАСС, 21 февраля. Правительство Ивановской области планирует до 2021 года продлить действие налоговых льгот для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставки намерены понизить дифференцировано - до 5%, например, для производственных и строительных предприятий, и до 4% для фирм, занятых в социально значимых сферах, сообщил  врио губернатора региона Станислав Воскресенский.

"Речь идет о продлении действия пониженных налоговых ставок для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. Планируется понизить до 5% налоги на доходы по большинству видов деятельности: строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и др. А также до 4% для компаний, занятых в социально значимых сферах. Льготы считаю целесообразным продлить как минимум до 2021 года", - сказал он.

С предложением продлить налоговые каникул к врио губернатора в начале февраля обратились представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Это связано с тем, что в 2018 году действие областных законов, устанавливающих льготы, заканчивается. "Законопроект, продлевающий действие пониженных налогов внесен на рассмотрение Ивановской областной думы. Кроме того, планируется расширить перечень видов деятельности, попадающих под льготные условия", - отметил Воскресенский.

По информации пресс-службы областного правительства, применение льготной схемы налогообложения показало эффективность. "Сборы от обрабатывающих производств, гостиниц и общепита в 2017 году выросли на 22%. А от малых компаний сферы здравоохранения и социальных услуг - на 24%. Максимальный показатель - 80% роста отчислений у фирм, занимающих техобслуживанием и ремонтом автотранспорта", - уточнили в пресс-службе.

По итогам 2017 года общий объем поступлений налога от малых предприятий в областной бюджет достиг 1,9 млрд рублей, что на 300 млн больше, чем в предыдущем году.

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