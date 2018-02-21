Власти Ивановской области намерены на три года продлить налоговые каникулы малому бизнесу

ТАСС, 21 февраля. Правительство Ивановской области планирует до 2021 года продлить действие налоговых льгот для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставки намерены понизить дифференцировано - до 5%, например, для производственных и строительных предприятий, и до 4% для фирм, занятых в социально значимых сферах, сообщил врио губернатора региона Станислав Воскресенский.

"Речь идет о продлении действия пониженных налоговых ставок для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. Планируется понизить до 5% налоги на доходы по большинству видов деятельности: строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и др. А также до 4% для компаний, занятых в социально значимых сферах. Льготы считаю целесообразным продлить как минимум до 2021 года", - сказал он.

С предложением продлить налоговые каникул к врио губернатора в начале февраля обратились представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Это связано с тем, что в 2018 году действие областных законов, устанавливающих льготы, заканчивается. "Законопроект, продлевающий действие пониженных налогов внесен на рассмотрение Ивановской областной думы. Кроме того, планируется расширить перечень видов деятельности, попадающих под льготные условия", - отметил Воскресенский.

По информации пресс-службы областного правительства, применение льготной схемы налогообложения показало эффективность. "Сборы от обрабатывающих производств, гостиниц и общепита в 2017 году выросли на 22%. А от малых компаний сферы здравоохранения и социальных услуг - на 24%. Максимальный показатель - 80% роста отчислений у фирм, занимающих техобслуживанием и ремонтом автотранспорта", - уточнили в пресс-службе.

По итогам 2017 года общий объем поступлений налога от малых предприятий в областной бюджет достиг 1,9 млрд рублей, что на 300 млн больше, чем в предыдущем году.