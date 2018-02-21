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Число регионов с "зашкаливающими" выплатами по ОСАГО за 2017 год выросло вдвое

Экономика и бизнес
21 февраля, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

По мнению Российского союза автостраховщикова, это говорит об усилении мошенничества

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число проблемных регионов, где средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тыс. руб. (при среднем по стране уровне 78,3 тыс. руб.), за 2017 год выросло в два раза, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), который составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 2017 год.

По мнению союза, это свидетельствует о том, что мошенничество в ОСАГО усиливается. "Ситуация по России очень неравномерная. Например, в 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тыс. рублей, в том числе максимальная величина - 160 тыс. рублей. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше", - цитирует пресс-служба союза президента РСА Игоря Юргенса.

В целом по России почти все показатели, характеризующие убыточность ОСАГО, в 2017 году выросли, следует из статистики РСА. Частота страховых случаев по итогам 2017 года составила 5,5% (по итогам 2016 года - 5,8%), средняя выплата - 78,301 тыс. рублей (за 2016 год - 71,768 тыс. рублей), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков 18,2% (за 2016 год - 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования по суду 109% (за 2016 год - 100%), отношение выплат к сборам с учетом расходов на ведение дела - 95% (по 2016 год - 91%).

В топ-20 регионов с максимально критическими показателями по ОСАГО по итогам 2017 года вошли новые субъекты РФ: Приморский край (переместился с 30-го места), Свердловская область (с 32-го места), Астраханская область (с 26-го), Воронежская область (с 21-го места), Красноярский край (с 35-го места), Дагестан (с 25-го места), Ярославская область (с 29-го места). "Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область", - говорится в сообщении.

По данным РСА, нарастающая убыточность ОСАГО спровоцирована недобросовестными автоюристами, искусственно завышающими выплаты страховщиков в судах. Для борьбы с этой проблемой РСА проводит совещания с правоохранительными органами в регионах, в 2017 году натуральная форма возмещения по ОСАГО (ремонт) была установлена в качестве приоритетной.

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