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СМИ: хакеры взломали облачный аккаунт Tesla для майнинга

Экономика и бизнес
21 февраля, 19:46 UTC+3

Преступники воспользовались тем, что учетная запись компании в сервисе Kubernetes не была защищена паролем

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 февраля. Неизвестные хакеры взломали учетную запись компании Tesla на облачном сервисе Amazon и использовали ее для майнинга криптовалюты. Об этом во вторник сообщил журнал Fortune

По его сведениям, информация о взломе появилась еще месяц назад, однако было неизвестно, что кибернападению подверглась Tesla. Злоумышленники воспользовались тем, что учетная запись в сервисе Kubernetes у компании была не защищена паролем, и нашла там данные для входа на сервис Amazon. В облаке хранились некоторые ценные технические данные, однако хакеры использовали аккаунт лишь для добычи криптовалют. Информации о том, сколько хакерам удалось заработать на своей кибератаке не приводится. 

В августе 2017 года "Лаборатория Касперского" зафиксировала рост применения киберпреступниками специального вредоносного программного обеспечения, которое позволяет использовать компьютеры пользователей и организаций для генерации (добычи, или так называемого майнинга) криптовалют без ведома владельцев. 

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