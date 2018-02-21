СМИ: хакеры взломали облачный аккаунт Tesla для майнинга

ТАСС, 21 февраля. Неизвестные хакеры взломали учетную запись компании Tesla на облачном сервисе Amazon и использовали ее для майнинга криптовалюты. Об этом во вторник сообщил журнал Fortune.

По его сведениям, информация о взломе появилась еще месяц назад, однако было неизвестно, что кибернападению подверглась Tesla. Злоумышленники воспользовались тем, что учетная запись в сервисе Kubernetes у компании была не защищена паролем, и нашла там данные для входа на сервис Amazon. В облаке хранились некоторые ценные технические данные, однако хакеры использовали аккаунт лишь для добычи криптовалют. Информации о том, сколько хакерам удалось заработать на своей кибератаке не приводится.

В августе 2017 года "Лаборатория Касперского" зафиксировала рост применения киберпреступниками специального вредоносного программного обеспечения, которое позволяет использовать компьютеры пользователей и организаций для генерации (добычи, или так называемого майнинга) криптовалют без ведома владельцев.