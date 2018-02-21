Минстрой: переход на прямую схему оплаты за газ, тепло и воду планируется с 1 апреля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минстрой России рассчитывает, что законопроект, предоставляющий возможность прямой оплаты коммунальных услуг поставщикам ресурсов, будет принят в марте и заработает с 1 апреля 2018 года. Об этом сообщил руководитель министерства Михаил Мень в интервью "Российской газете".

"Переход на прямые расчеты произойдет уже совсем скоро. Законопроект предусматривает, что такая возможность появится с 1 апреля текущего года", - сказал он.

Согласно законопроекту, базовой остается схема, при которой договоры ресурсоснабжения заключают управляющие организации, продолжил министр. "У людей абсолютно добровольный будет выбор, они могут на общедомовом собрании принять решение, переходить или не переходить на прямое взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией", - отметил Мень.

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2017 года президент России Владимир Путин высказал мнение, что необходимо "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями.

В настоящее время управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. К коммунальным ресурсам относятся, в частности, электрическая энергия, горячая и холодная вода и тепло.