СМИ: Facebook разрешит пользователям обмениваться 3D-объектами

ТАСС, 21 февраля. Разработчики социальной сети Facebook внедрили технологию, которая позволит пользователям соцсети обмениваться 3D-объектами. Об этом сообщило во вторник издание Techradar со ссылкой на одного из сотрудников соцсети Айкуда Гёнена.

По данным издания, теперь к каждому посту в ленте новостей можно будет прикреплять интерактивные трехмерные модели. "Это означает, что художники и дизайнеры смогут легко делиться еще более богатым, высококачественным 3D-контентом в Facebook из еще большего количества источников", - приводит издание слова Гёнена. Официальные страницы Lego, фильма "Мир Юрского периода" и Sony уже продемонстрировали эту функцию, пишет Techradar. Отмечается, что владельцы смартфонов, чья камера поддерживает 3D-фотографии, также смогут публиковать снимки напрямую в новостную ленту соцсети.

Как указывает Techradar, нововведение заметно расширит технологический потенциал Facebook и позволит привлечь молодых пользователей. В перспективе разработчики готовятся задействовать технологию дополненной реальности, благодаря которой трехмерные модели из соцсети можно будет увидеть в реальной среде.