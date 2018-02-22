Более 50 км железной дороги Сахалина в 2018 году переведут на общероссийский стандарт

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога намерена в 2018 году перевести на общероссийский стандарт 52,4 километра железной дороги на Сахалине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

На Сахалине ведется масштабная перешивка старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Островная магистраль существенно отличается от других дорог. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходится менять тележки на вагонах, кроме того, на российских предприятиях уже не выпускают узкоколейные локомотивы.

"В этом году новая рельсошпальная решетка будет уложена на перегонах западного побережья острова между Чеховым, Новоселово и Томари, а также от Ильинского до Арсентьевки. Помимо "перешивки" на участках дороги от Арсентьевки до Буюклы предстоит построить 32 новых моста и реконструировать ряд станций. Продлятся работы с 25 апреля по 1 октября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы РЖД, на данные цели выделяет около 17 млрд рублей. "Можно с уверенностью говорить, что большой коллектив сахалинских железнодорожников - а это около 3,5 тыс. человек - будет обеспечен работой. Власти региона окажут необходимое содействие в реализации инфраструктурных проектов. В частности, мы готовы направить средства на приобретение новых комфортабельных пассажирских вагонов", - заявил на встрече с железнодорожниками губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Переустройство стальной магистрали входит в состав более крупного инфраструктурного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. Его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО "РЖД". В 2018 году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование строительства перехода, а впоследствии - приступить и к проектированию.

Работы по переустройству островной магистрали начались в 2003 году - строились новые мосты, водопропускные трубы, укреплялись подпорные стены, ликвидировались другие узкие места. А с 2005 года началась так называемая "перешивка". Укладывалась новая рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах под габарит 1 тыс. 520 мм, но с сохранением движения по колее прежней ширины - 1 тыс. 067 мм.