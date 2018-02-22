Первый в Хабаровском крае трепанговый завод начнет плановое выращивание продукции летом

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Предприятие "Акватика", построившее первый в Хабаровском крае завод по искусственному получению молоди трепанга, приступит к производству продукции летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили на предприятии и в правительстве региона.

"Сейчас завод, расположенный на берегу бухты Бяудэ в Советско-Гаванском районе, работает в режиме отладки всех процессов. В этом году, летом, запустим его в работу, запустим в полный цикл - нерест, доращивание малька трепанга и высадка малька в море и садковое хозяйство. Приступим к плановому выращиванию", - сказал директор предприятия Иван Дыба.

По его словам, уже работают цех водоподготовки, нерестовый цех с бетонными ваннами для малька и кормовой с подсобными помещениями. Строительство завода, которое ведется с поздней осени 2015 года, потребовало более 120 млн рублей капиталовложений.

Как уточнил Дыба, предприятие после выхода на проектную мощность будет выпускать порядка 50 - 70 тонн трепанга в живом виде в год. Выращенного до товарного размера трепанга будут поставлять потребителям в свежем, варено-сушеном или варено-мороженом виде.

"В планах - получать не только молодь трепанга, но и приморского гребешка - около 200 тонн в год. Но для этого необходим цех по производству жидких кормов, то есть водорослей, необходимых для кормления личинки гребешка. Цех проектируется", - добавил руководитель предприятия.

Дыба отметил, что под строительство новых цехов требуется дополнительные площади. Получить их, несмотря на проводимую в регионе работу по помощи инвесторам, он не рассчитывает, предприятие будет расширяться в границах имеющейся земли.

Первый в регионе

Как сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, проект "Акватики" - первый в регионе, реализующийся в сфере марикультуры. "По сути, вся эта деятельность, поскольку в крае этим никто не занимался, в режиме эксперимента идет. <...> По марикультуре это первая компания, которая этим занимается", - сказала зампредседателя комитета рыбного хозяйства Министерства природных ресурсов края - начальник отдела развития рыбного комплекса Вера Гуль.

Она добавила, что проект в сфере марикультуры предлагала еще одна компания. Был предоставлен рыбоводный участок в Ванинском районе края у острова Дюанка, однако фактически никакой деятельности там пока не ведется.