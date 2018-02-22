Telegram проводит вторую предварительную продажу своей криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram проводит вторую закрытую предварительную продажу своей криптовалюты перед проведением публичного ICO (первичного размещения криптоактивов для привлечения инвестиций). Об этом сообщил в среду интернет-портал The Verge.

По его данным, на этой неделе представители Telegram разослали ряду инвесторов сообщения, уведомляющие о начале очередной секретной предпродажи. Какую сумму рассчитывает выручить Telegram в этот раз, неизвестно.

При этом, по данным The Verge, компания надеется привлечь примерно такую же сумму, как по итогам первой предпродажи - около $850 млн. Таким образом, общая сумма выручки может превысить $1,6 млрд еще до проведения ICO. Как отмечает портал, публичное размещение запланировано на март текущего года.

По итогам первой предпродажи, которая проводилась в течение последних месяцев, Telegram привлек $850 млн от более чем 80 инвесторов. Деньги от размещения компания планирует направить на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой.

Telegram - бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Аудитория мессенджера, основанного Павлом Дуровым, превышает 100 млн человек. Количество пользователей Telegram в России составляет около 10 млн человек.