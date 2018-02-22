Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин направил 2 млрд рублей на стимулирование закупки инновационных вагонов в 2018 году

Экономика и бизнес
22 февраля, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

По 350 тыс. рублей будет выделяться на специализированный вагон с нагрузкой 25 тонн на ось

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления в 2018 году федеральных субсидий на возмещение части затрат по приобретению инновационных грузовых вагонов с нагрузкой 25 и 27 тонн на ось. Как отмечается в документе, опубликованном в четверг на сайте кабмина, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.

"Субсидия будет предоставляться организациям на единицу техники, фактически приобретенную в текущем году и оплаченную в соответствии с договором, подтверждающим приобретение техники, и отвечающую определенным требованиям, в размере 450 тыс. рублей и 350 тыс. рублей, в зависимости от технических характеристик грузового железнодорожного подвижного состава. В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию такого механизма господдержки предусмотрены ассигнования в размере 2 млрд рублей", - говорится в сопроводительной записке к документу.

По 350 тыс. рублей будет выделяться на специализированный вагон с нагрузкой 25 тонн на ось и по 450 тыс. рублей - на универсальный или специализированный вагон с нагрузкой 27 тонн на ось. Инновационные вагоны могут перевозить больше груза, чем обычные (со стандартной нагрузкой 23,5 тонн на ось).

Отмечается, что принятые решения позволят продолжить обновление парка грузового железнодорожного состава, обеспечить дополнительную загрузку производства предприятий и сохранение рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама