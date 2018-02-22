Кабмин направил 2 млрд рублей на стимулирование закупки инновационных вагонов в 2018 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления в 2018 году федеральных субсидий на возмещение части затрат по приобретению инновационных грузовых вагонов с нагрузкой 25 и 27 тонн на ось. Как отмечается в документе, опубликованном в четверг на сайте кабмина, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.

"Субсидия будет предоставляться организациям на единицу техники, фактически приобретенную в текущем году и оплаченную в соответствии с договором, подтверждающим приобретение техники, и отвечающую определенным требованиям, в размере 450 тыс. рублей и 350 тыс. рублей, в зависимости от технических характеристик грузового железнодорожного подвижного состава. В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию такого механизма господдержки предусмотрены ассигнования в размере 2 млрд рублей", - говорится в сопроводительной записке к документу.

По 350 тыс. рублей будет выделяться на специализированный вагон с нагрузкой 25 тонн на ось и по 450 тыс. рублей - на универсальный или специализированный вагон с нагрузкой 27 тонн на ось. Инновационные вагоны могут перевозить больше груза, чем обычные (со стандартной нагрузкой 23,5 тонн на ось).

Отмечается, что принятые решения позволят продолжить обновление парка грузового железнодорожного состава, обеспечить дополнительную загрузку производства предприятий и сохранение рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.