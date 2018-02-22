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Казахстан предлагает ЕС разработать механизмы привлечения капитала в Центральную Азию

Экономика и бизнес
22 февраля, 9:01 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, февраля. /ТАСС

Основные приоритеты двустороннего сотрудничества будут отражены в программном документе, который будет подготовлен к середине 2019 года

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АСТАНА, 22 февраля. /ТАСС/. Казахстан предлагает Евросоюзу разработать механизмы по привлечению европейского капитала в проекты в Центральной Азии. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на международной конференции "25-летие отношений Европейский союз - Центральная Азия: от прошлого к будущему".

"Казахстан поддерживает решение Евросоюза обновить Стратегию ЕС по Центральной Азии и готов выступить с конкретными предложениями по ее актуализации", - рассказал Абдрахманов.

Планируется, что программный документ будет подготовлен к середине 2019 года. В нем будут заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Как отметил глава МИД Казахстана, Астана предлагает сфокусироваться на повышении практической отдачи от программного документа и исходить из потребностей самих стран региона.

"Мы предлагаем ЕС разработать новые механизмы, которые будут содействовать привлечению частного европейского капитала в различные проекты в Центральной Азии. Это откроет европейским компаниям новые возможности для выхода на региональный рынок и укрепит позиции ЕС в регионе", - сообщил министр.

По его словам, перспективным представляется взаимодействие с ЕС в сфере повышения энергоэффективности, продолжение сотрудничества в области образования, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и противодействия изменению климата, развития транспортно-логистической инфраструктуры. Как отметил министр, Казахстан убежден, что важным приоритетом сотрудничества между Центральной Азией и ЕС должно оставаться укрепление безопасности и стабильности.

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