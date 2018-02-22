Турчак: крупные проекты на Дальнем Востоке нуждаются в страховке от рисков

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Крупные инвестпроекты на Дальнем Востоке нуждаются в особом режиме сопровождения и страховке рисков со стороны политических и административных структур. Такое мнение высказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, выступая в четверг во Владивостоке на форуме "Локомотивы роста".

"Новые крупные проекты, такие как Амурский газоперерабатывающий завод, судостроительный комплекс "Звезда", свободный порт Владивосток, сама обстановка появления новых производств и притока инвестиций в промышленность региона должны находится в особом режиме сопровождения и страховки от рисков. Этот режим особого сопровождения должен быть в том числе и от политических и административных структур", - сказал Турчак.

"Локомотивы роста" - федеральный проект партии "Единая Россия", направленный на развитие промышленности в регионах страны, наращивание компетенций и организацию высокопроизводительных рабочих мест. В рамках проекта в федеральных округах проходят форумы, на которых регионы представляют свои проекты. Финалисты окружных этапов будут представлены на итоговом форуме 2 марта.