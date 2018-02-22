Ростех может продать долю в УВЗ через 3 года, после улучшения финансового состояния актива

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Продажа доли в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) будет возможна через три года, Ростеху нужно время для того, чтобы привести финансовое состояние актива в порядок. Об этом сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Это, может быть, потребует не так много времени, вероятно в течение трех лет. Как только приведем в порядок. Думаю, что за три года актив станет интересным для инвестора", - сказал Чемезов.

Отвечая на вопрос о том, какая доля может быть продана, Чемезов сказал, что решение будет принимать правительство РФ. "Это как решит правительство. Мы хоть 100% готовы продать, ведь корпорация "Ростех" - это "фабрика" по созданию инвестиционно привлекательных активов. Мы не нацелены все держать у себя, хранить. Наоборот, привели в порядок - продали. Держать все эти активы у себя - бессмысленно. Когда-то Ростех станет совсем небольшим, сохранит у себя какие-то пакеты акций оборонных предприятий, которые государство считает необходимым контролировать", - добавил глава госкорпорации.

Чемезов также рассказал, что перешедшая под контроль Ростеха корпорация в 2017 году сократила убыток более чем в три раза - с 4,4 млрд рублей до 1,3 млрд рублей, в 2019 году предприятие может выйти на прибыль.

"В прошлом году, когда мы только получили "Уралвагонзавод", был убыток 4,4 млрд рублей. Год закончили с убытком 1,3 млрд рублей, значительно сократили, более чем на 3 млрд. Я думаю, что в течение этого года мы весь убыток закроем, и в следующем году у нас предприятие выйдет с плюсом", - сказал Чемезов.

По его словам, улучшению финансовых показателей способствовало не только увеличение производства вагонов, но решение административных, организационных вопросов, связанных с сокращением расходов на содержание непрофильных активов. "Сейчас большинство уже реализовано. Вычищаем завод, чтобы предприятие выполняло те функции, для которых оно предназначено", - отметил Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что "Уралвагонзавод" в 2018 году завершит предварительные испытания танка Т-14 "Армата".

"В этом году завершаем предварительные испытания танка, после этого начнутся госиспытания", - сказал он.

Глава госкорпорации напомнил, что Минобороны РФ планирует закупить около 100 таких машин до 2020 года.

Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов, решение о заключении крупных контрактов на поставку в войска танков "Армата" военное ведомство будет принимать после 2020 года.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Ранее заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров сообщал ТАСС, что Ростех пока не видит стратегического инвестора для УВЗ, партнер должен соответствовать масштабу задач, которые решает "Уралвагонзавод".

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций "Уралвагонзавода" переданы от Росимущества госкорпорации "Ростех".