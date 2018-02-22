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Россельхознадзор проведет 26 февраля встречу с главой PepsiCo в России

Экономика и бизнес
22 февраля, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Ранее ведомство обнаружило в продукции компании следы антибиотиков

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 26 февраля 2018 года проведет встречу с Нилом Старроком, президентом PepsiCo в России, в продукции которой ведомством выявлены следы антибиотиков, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Встреча состоится "с целью обсуждения вопросов взаимодействия", отмечает ведомство.

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В ноябре Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики в сыре "Ламбер" производства PepsiCo, а в январе возбудил административное дело по итогам проверки входящего в компанию PepsiCo Рубцовского молочного завода.

Тогда же ведомство обвинило компанию в регулярном нарушении российского законодательства, регламентирующего оборот сырого и пастеризованного молока, что, по мнению Россельхознадзора, ставит "под угрозу жизнь и здоровье российских граждан". На основании этих данных надзорный орган подготовил материалы для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом.

PepsiCo решила оспорить эти претензии в суде. Однако пока иск не подан. В компании не исключают, что конфликт может быть решен в досудебном порядке.

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