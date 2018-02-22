Иркутские власти планируют передать Росгеологии 39 объектов БЦБК для ликвидации отходов

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют передать Росгеологии, назначенной правительством РФ подрядчиком рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), около 39 из 61 объекта промышленной площадки на берегу озера. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

Передача собственности необходима для начала работ на полигонах с отходами, накопившимися за 50 лет работы БЦБК. Их дальнейшее нахождение на берегу Байкала угрожает его экологии. Всего в областную собственность в конце прошлого года был передан 61 объект недвижимости комбината.

"Подготовлен проект договора безвозмездного пользования в отношении 39 объектов, на которых АО "Росгеология" начнет реализацию проекта по ликвидации отходов БЦБК. В настоящее время документ проходит процедуру согласования", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы, речь идет о картах-накопителях с промотходами, а также об очистных сооружениях и ряде инфраструктурных объектов. Стоимость передаваемого госкомпании имущества собеседник агентства не уточнил.

Ранее сообщалось, что Росгеология назначена единственным подрядчиком для ликвидации отходов байкальского комбината. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что госкорпорация может приступить к работам на площадке до конца года, в зимний период, поскольку обладает необходимой техникой и опытом работы в арктических условиях.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина - вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала.