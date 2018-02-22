Резидент свободного порта Владивосток построит угольный терминал в Хабаровском крае

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство первой очереди специализированного терминала для перевалки угля в Хабаровском крае, которое ведется резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ) - дочерней компанией холдинга "Колмар", завершится во втором полугодии 2019 года. Новый терминал повысит эффективность логистики, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"В третьем квартале 2019 года дочерняя компания УК "Колмар" АО "ВТУ" ("ВаниноТрансУголь" - прим. ТАСС) завершит строительство специализированного терминала для перевалки угля "ВаниноТрансУголь" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Проект строительства специализированного терминала реализуется в два этапа: на первом этапе будет построен терминал по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год, на втором - к 2021 году - мощности будут увеличены до 24 млн тонн.

Генеральный директор "Колмара" Сергей Цивилев сообщил, что сейчас в качестве перевалочных пунктов компания использует морские терминалы Приморского края, но с конца 2019 года доставка будет идти исключительно через терминал в порту "Ванино" в Хабаровском крае. "До него расстояние ближе - 2200 километров, это будет дешевле. До Приморского края - 2500 километров. Мы специально выбирали место для строительства терминала, которое было бы эффективным с точки зрения логистики", - приводятся его слова в сообщении.

Ранее Цивилев сообщал, что к 2021 году "Колмар" планирует вложить в реализацию проектов порядка $2 млрд. По его словам, на строительство первой очереди терминала будет направлено 33 млрд рублей, 5 млрд рублей из которых уже профинансировано.

Комания "Колмар" начала промышленную отгрузку южноякутского угля в 2016 году. Символическая отправка первой партии угольного концентрата в Японию состоялась в рамках ВЭФ-2016. На сегодняшний день компания работает с Китаем и Японией, а также планирует поставки в Южную Корею, Вьетнам и Индию.

Угледобывающий холдинг

"Колмар" - крупный угледобывающий холдинг, в который входят промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Якутии. Балансовые запасы компании "Колмар" превышают 1 млрд тонн, большая часть из них - марки коксующихся углей премиального качества, обладающие набором физических и химических свойств, особо ценных для металлургического и коксохимического производства.

ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии образована в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" общей площадью 23,2 тысячи гектаров. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.