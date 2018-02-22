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"Сумма" считает, что получила от "Транснефти" хорошее предложение по НМТП

Экономика и бизнес
22 февраля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Ранее председатель совета директоров "Суммы" Зиявудин Магомедов заявил, что группа допускает выход из капитала НМТП в случае задержки приватизации госпакета порта

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" сделала группе "Сумма" хорошее предложение по покупке ее доли в НМТП, "Сумма" его обсуждает. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы "Сумма".

"Мы, как стратегический инвестор, заинтересованы в контроле в своих активов. При этом приватизация НМТП до сих пор не состоялась. Время идет, мы бы хотели потратить его на развитие бизнеса. "Транснефть" сделала нам хорошее предложение, и мы его обсуждаем", - сообщил ТАСС представитель "Суммы".

Ранее сегодня стало известно, что ФАС удовлетворила ходатайство структуры "Транснефти" о получении контроля над Новороссийским морским торговым портом. "Транснефть" получила разрешение на приобретение 50% голосующих акций компании Omirico Limited ( зарегистрированная в Республике Кипр, находится под совместным контролем "Транснефти" и компаний, принадлежащих российскому предпринимателю Зиявудину Магомедову).

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат "Транснефти" и группе "Сумма" Магомедова. Отдельно "Транснефть" через "дочку" ("Транснефть-Сервис") контролирует еще 10,5%, "Сумма" - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД.

Ранее владелец и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов сообщил ТАСС, что группа допускает выход из капитала НМТП в случае задержки приватизации госпакета порта.

В июне 2017 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что правительство рассматривает различные варианты приватизации Новороссийского морского торгового порта, окончательный вариант еще не выбран. НМТП стоит в плане приватизации на 2017-2019 годы. Организатором продажи 20% акций НМТП, принадлежащих государству, выбран Sberbank CIB.

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