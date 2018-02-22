"Роснефть" размещает облигации на 20 млрд рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" завершила сбор заявок на десятилетние биржевые облигации серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка первого купона определена в размере 7,3% годовых.

Ставка 2-12 купонов установлена на уровне первого купона. Фактическое размещение облигаций намечено на 2 марта.

Совет директоров компании утвердил бессрочную программу биржевых облигаций серии 002Р 25 октября 2017 года. Представитель "Роснефти" ранее говорил ТАСС, что эта программа является рамочным инструментом, позволяющей размещать бумаги на основании отдельно принимаемых решений. По его словам, размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками "с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании".