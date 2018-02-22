Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" размещает облигации на 20 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Ставка первого купона - 7,3% годовых

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" завершила сбор заявок на десятилетние биржевые облигации серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка первого купона определена в размере 7,3% годовых.

Ставка 2-12 купонов установлена на уровне первого купона. Фактическое размещение облигаций намечено на 2 марта.

Совет директоров компании утвердил бессрочную программу биржевых облигаций серии 002Р 25 октября 2017 года. Представитель "Роснефти" ранее говорил ТАСС, что эта программа является рамочным инструментом, позволяющей размещать бумаги на основании отдельно принимаемых решений. По его словам, размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками "с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама