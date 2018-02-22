Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские стартапы хотят участвовать в работе по программе "Цифровая экономика"

Экономика и бизнес
22 февраля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

В частности, стартапы из сферы цифрового сельского хозяйства волнует проблема доступа к информации ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские стартапы попросили включить их в работу по подготовке предложений по внесению изменений в программу "Цифровая экономика РФ" и ее реализации. Об этом ТАСС рассказали участники встречи с первым замглавы аппарата правительства, руководителем правительственной подкомиссии по цифровой экономике Максимом Акимовым.

Встреча с представителями стартапов и частных венчурных фондов прошла в среду вечером в "Сколково". Согласно информации собеседников агентства, на встрече присутствовали также председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, гендиректор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко и генеральный директор Фонда Бортника Сергей Поляков.

В подготовке программы развития цифровой экономики России и планов мероприятий активно участвуют крупные российские компании из разных сфер экономики. Представители малого и среднего инновационного бизнеса говорили о своих проблемах и выразили большое желание принять участие в работе над программой "Цифровая экономика РФ". Стартапы предложили дополнить программу проектной повесткой.

На встрече были представители и частных венчурных фондов, в том числе Leta Group и Leader Invest, а также стартапы из сферы искусственного интеллекта (компании Promobot, ExactFarming), анализа "больших данных" (Doc+, Unim), промышленного "интернета вещей" ("Сигнум") и другие.

Детали обсуждения

Представители стартапов в ходе встречи говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются при организации и развитии своего бизнеса. Как рассказал ТАСС один из участников встречи, стартапы много говорили о том, что на практике малому бизнесу зачастую просто не дают участвовать в проектах цифровизации - масштабные проекты изначально ориентированы на крупные компании. Одной из ключевых тем стали "большие данные" для цифровой экономики, вопросы регулирования и работы с данными, как пояснил присутствовавший на встрече собеседник агентства.

Среди обсуждаемых проблем, по информации источников ТАСС, также была дороговизна внедрения цифрового документооборота для малого бизнеса. Вызывает трудности у стартапов и оформление документов при привлечении инвестиций и заключении сделок. По словам представителя стартапа "Доммар" - создателя системы цифрового проектирования 3D Smile, занимающегося проектированием кап для выравнивания зубов - также проблемно оформить экспорт цифровых услуг и получить за это деньги.

Стартапы из сферы цифрового сельского хозяйства волнует, в частности, проблема доступа к информации ведомств - о проблемах доступа к информации, например, Росгидромета говорил представитель разработчика интеллектуальной системы земледелия "Агро роботик системс". Работа с ведомствами осложняется неполнотой законодательной базы в отдельных сферах, уточнял представитель "Аэростейт" (разрабатывает технологию оперативных прогнозов качества воздуха). В целом участники встречи оценили ее как конструктивную и выразили надежду на продолжение диалога.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Акимов, Максим Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама