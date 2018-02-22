Строительство обхода федеральной трассы М-4 в Ростовской области начнется в конце февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство обхода федеральной трассы М-4 "Дон" вокруг города Аксая, который находится в 16 км от Ростова-на-Дону, начнется 27 февраля. В 2018 году из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 5 млрд руб., общий объем инвестиций - 77 млрд руб. сообщил в четверг губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы начинаем 27 февраля строительство Аксайского обхода. В этом году на его реализацию будет выделено около 5 млрд руб., это федеральные деньги, но нам этот проект сопровождать. Потому что эта часть - подготовительные работы - это самое главное. Надо перебрасывать коммуникации, возможно, решать вопросы с конкретными людьми, садовые участки которых попали в зону строительства", - сказал он.

Соглашение о сотрудничестве по строительству обхода подписали 16 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона и председатель правления Росавтодора Сергей Кельбах. Ожидается, что обход разгрузит автодороги, проходящие в границах Аксая. По условиям соглашения, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. При строительстве обхода планируется построить пять мостов через реки Дон и Аксай, а также девять путепроводов, три транспортные развязки, два надземных пешеходных перехода.

Подготовительные работы на участке М-4 в районе Аксая стартовали в конце 2017 года, завершить проект планируется в 2020 году. Обход пройдет по территории пяти муниципалитетов Ростовской области, общая протяженность участка составит 65,5 км. Автомагистраль позволит водителям двигаться со скоростью 130 км/ч. Для повышения комфорта автотуристов оборудуют площадки, где можно будет воспользоваться электроприборами и пополнить запасы воды.