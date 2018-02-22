Сеть супермаркетов во Франции оштрафуют после беспорядков на распродаже шоколадной пасты

ТАСС, 22 февраля. Январские распродажи шоколадной пасты Nutella, а также детских подгузников и минеральной воды в супермаркетах Intermarche, в ходе которых были зафиксированы случаи давки и насилия, проводились с нарушением закона. Как сообщает в четверг газета Le Figaro, к такому выводу пришли эксперты Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством Франции.

"В Intermarche нарушили положения, касающиеся реализации продуктов в убыток", - пояснили в организации.

По словам представителя управления, цена на шоколадную пасту, в частности с учетом 70% скидки, оказалась ниже закупочной, а партия, участвовавшая в акции, была приобретена менее, чем за месяц до этого. Регулятор уже подготовил иск против розничной сети и намерен передать его в суд в четверг. Как отмечает газета, в случае поражения в суде Intermarche грозит штраф в €375 тыс.

Проверку инициировал министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр, который раскритиковал действия руководства торговой сети. В конце января супермаркеты Intermarche снизили цену на 70% на шоколадную пасту Nutella. Тогда цена за единицу товара составила около €1,5, что в четыре раза ниже первоначальной стоимости. Покупатели во многих магазинах сети начали устраивать потасовки, что вызвало широкий резонанс во французских СМИ и соцсетях.