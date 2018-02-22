"Россети" в 2017 году получили 13,2 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чистый убыток "Россетей" по РСБУ в 2017 году составил 13,2 млрд рублей против прибыли в 222,4 млрд рублей годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка "Россетей" за отчетный период сократилась на 0,6% - до 26,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 1,5%, до 22 млрд рублей.

Убыток до уплаты налогов составил 12,64 млрд рублей против почти 223 млрд рублей прибыли в 2016 году.

Убыток в компании объясняют в основном снижением "прочих доходов" более чем в четыре раза - до 49,13 млрд рублей, а также увеличением "прочих расходов" почти в девять раз - до 87,7 млрд рублей.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, управляет 2,3 млн км линий электропередачи и 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. Государству принадлежит 88,04% в уставном капитале компании.