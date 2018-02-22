"Магнит" вновь обогнал X5 Retail Group по капитализации в Лондоне

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Капитализация "Магнита" на Лондонской бирже, на которой обращаются глобальные депозитарные расписки (GDR) ретейлера, превысила соответствующий показатель другой торговой сети - X5 Retail Group, свидетельствуют данные торгов.

Так, капитализация "Магнита" по состоянию на 19.00 мск достигла £7,46 млрд, тогда как капитализация X5 Retail Group составляла только £6,72 млрд.

При этом на Московской бирже расписки X5 пока обгоняют в капитализации акции "Магнита". В частности, капитализация X5 составляет 531,74 млрд руб. против 488,46 млрд руб. у "Магнита".

26 января "Магнит" опубликовал операционный отчет за 2017 год, согласно которому сеть уступила лидерство X5 Retail Group на рынке продуктового ретейла по объему выручки. Так, выручка "Магнита" в 2017 году составила 1,14 трлн рублей, тогда как аналогичный показатель X5 Retail Group достиг почти 1,29 трлн руб.

16 февраля банк ВТБ объявил о выкупе части пакета основателя "Магнита" Сергея Галицкого за 138 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ретейлер по числу магазинов. Сеть ретейлера насчитывает более 14 тыс. магазинов разных форматов по всей стране.