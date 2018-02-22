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Госдума: продление "дачной амнистии" на 2 года связано с подготовкой закона о "самострое"

Экономика и бизнес
22 февраля, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Законодательные инициативы уточняют понятие "самовольная постройка", предлагают изменить правила о порядке их сноса, а также усилить административные меры противодействия самовольному строительству

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Продление на два года упрощенного порядка регистрации объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), известного как "дачная амнистия", связано с разработкой законодательства о постоянном механизме регулирования самовольных построек, сообщили ТАСС в думском Комитете по государственному строительству и законодательству.

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"Сейчас по проектам [о самовольных постройках] ведется работа и подготовка ко второму чтению. Поскольку для объектов ИЖС с 1 марта мог начать применяться общий порядок оформления прав, сегодня был принят соответствующий закон о продлении упрощенного порядка оформления еще на 2 года", - говорится в ответе комитета на запрос ТАСС.

В настоящее время в Государственной Думе находится пакет из четырех правительственных законопроектов о "самовольных постройках", уточнили в комитете. Проекты готовят четкий механизм легализации или сноса самовольных построек в зависимости от конкретной правовой ситуации.

Законодательные инициативы уточняют понятие "самовольная постройка", предлагают изменить правила об основаниях и порядке их сноса, а также усилить административные меры противодействия самовольному строительству.

Один из законопроектов пакета предлагает норму о том, что объект не является самовольной постройкой, если его собственник не знал или не мог знать об ограничении использования земельного участка. Кроме того, предлагается исключение признания постройки самовольной, если она возведена с нарушением градостроительных или строительных норм и правил, которые утратили силу на момент выявления такой постройки.

Однако некоторые положения законопроектов нуждаются в дополнительном обсуждении и доработке, так как даты вступления в силу должны быть синхронизированы, отмечается в сообщении комитета

Механизм "дачной амнистии" позволяет оформлять в собственность объекты ИЖС в упрощенном порядке - то есть без необходимости получать разрешение на ввод в эксплуатацию. Если бы он не был продлен, то при отсутствии такого разрешения объекты ИЖС могли бы иметь признаки самовольной постройки и быть легализованы только в судебном порядке, заявил ранее автор законопроекта глава комитета Павел Крашенинников.

Как сообщалось ранее, законопроект о продлении "дачной амнистии" в отношении ИЖС до 1 марта 2020 года был внесен в Госдуму за две недели до окончания срока текущей амнистии и принят в четверг.

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