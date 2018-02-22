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Россельхознадзор: Россия могла бы надолго запретить ввоз молочных продуктов из Белоруссии

Экономика и бизнес
22 февраля, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Замглавы ведомства Николай Власов указал на то, что в отношении Белоруссии введены "удивительно мягкие меры", так как это братская страна

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нарушения, выявленные в белорусской молочной продукции, позволяли полностью и на неопределенное время запретить ее ввоз на территорию России, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что запрет на поставки в Россию некоторых видов белорусского молока и молочной продукции введен из-за неоднократно выявленных нарушений требований безопасности. "Любую другую страну при таком количестве выявлений мы бы закрыли полностью и надолго, но Белоруссия, во-первых, братская страна, во-вторых, внутри ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС), поэтому мы такие удивительно мягкие меры при таком количестве выявлений, которые десятками исчисляются с начала года, и применяем", - сказал Власов.

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Россия с 26 февраля временно запрещает ввоз из Белоруссии некоторых видов молочной продукции: пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные сливки и молоко наливом; сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки и молоко; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка; сывороточный концентрат и молочный белок. На фасованные молочные продукты и молоко запрет не распространяется.

В Минске выразили удивление претензиями российского ведомства. Как сообщили ТАСС в минсельхозпроде Белоруссии, встреча специалистов министерства и Россельхознадзора, на которой будет обсуждаться возможная отмена запрета на поставки белорусской молочной продукции, пройдет 26 февраля в Москве.

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