Россельхознадзор: Россия могла бы надолго запретить ввоз молочных продуктов из Белоруссии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нарушения, выявленные в белорусской молочной продукции, позволяли полностью и на неопределенное время запретить ее ввоз на территорию России, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что запрет на поставки в Россию некоторых видов белорусского молока и молочной продукции введен из-за неоднократно выявленных нарушений требований безопасности. "Любую другую страну при таком количестве выявлений мы бы закрыли полностью и надолго, но Белоруссия, во-первых, братская страна, во-вторых, внутри ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС), поэтому мы такие удивительно мягкие меры при таком количестве выявлений, которые десятками исчисляются с начала года, и применяем", - сказал Власов.

Россия с 26 февраля временно запрещает ввоз из Белоруссии некоторых видов молочной продукции: пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные сливки и молоко наливом; сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки и молоко; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка; сывороточный концентрат и молочный белок. На фасованные молочные продукты и молоко запрет не распространяется.

В Минске выразили удивление претензиями российского ведомства. Как сообщили ТАСС в минсельхозпроде Белоруссии, встреча специалистов министерства и Россельхознадзора, на которой будет обсуждаться возможная отмена запрета на поставки белорусской молочной продукции, пройдет 26 февраля в Москве.