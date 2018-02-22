Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: "Газпром" может разместить бонды на 500 млн швейцарских франков и €700 млн

Экономика и бизнес
22 февраля, 20:36 дата обновления: 22 февраля, 20:46 UTC+3

Встречи с инвесторами по выпуску бумаг в евро начнутся в середине марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем нового выпуска евробондов "Газпрома", road show которого начнется 26 февраля, может составить 500 млн швейцарских франков, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Объем размещения пока планируется на уровне 500 млн франков. По плану в марте еще один выпуск, но уже в евро - около €700 млн", - сообщил он. Встречи с инвесторами по выпуску бумаг в евро начнутся в середине марта.

В среду стало известно, что "Газпром" 26 февраля начнет встречи с инвесторами в Швейцарии для размещения среднесрочных (5-7 лет) евробондов во франках. Последний раз "Газпром" разместил евробондов во франках в июле 2017 года - на 500 млн франков. Последний выпуск евробондов в евро был в ноябре 2017 года - на €750 млн.

 
 
 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Госдума приняла закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама