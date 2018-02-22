Источник: "Газпром" может разместить бонды на 500 млн швейцарских франков и €700 млн

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем нового выпуска евробондов "Газпрома", road show которого начнется 26 февраля, может составить 500 млн швейцарских франков, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Объем размещения пока планируется на уровне 500 млн франков. По плану в марте еще один выпуск, но уже в евро - около €700 млн", - сообщил он. Встречи с инвесторами по выпуску бумаг в евро начнутся в середине марта.

В среду стало известно, что "Газпром" 26 февраля начнет встречи с инвесторами в Швейцарии для размещения среднесрочных (5-7 лет) евробондов во франках. Последний раз "Газпром" разместил евробондов во франках в июле 2017 года - на 500 млн франков. Последний выпуск евробондов в евро был в ноябре 2017 года - на €750 млн.