Минфин выбрал "ВТБ Капитал" банком-агентом по размещению и обмену евробондов в 2018 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выбрало "ВТБ Капитал" в качестве банка-агента по размещению и обмену евробондов РФ в 2018 году, говорится в сообщении ведомства.

"Минфином России принято решение об отборе "ВТБ Капитал плс" (VTB Capital plc) в качестве банка-агента по размещению и обмену облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2018 году", - уточняет министерство.

Минфин проводил конкурс на право стать банком-агентом размещения гособлигаций РФ на международном рынке капитала в 2018 году. Запрос предложений на оказание данных услуг был произведен среди трех банков: "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и Всероссийский банк развития регионов.

Минфин РФ, который разместил в 2017 году еврооблигации на $3 млрд, планирует выпустить в 2018 году суверенные бумаги на такую же сумму. В декабре глава министерства Антон Силуанов говорил, что выпуск может состояться весной-осенью 2018 года и его ведомство не будет торопиться, чтобы успеть с размещением до введения новых антироссийских санкций, которые, как ожидается, могут ограничить покупку российских облигаций.