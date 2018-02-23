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Олег Дерипаска покинул пост президента энергетической En+ и металлургической ОК "Русал"

Экономика и бизнес
23 февраля, 3:35 дата обновления: 23 февраля, 4:26 UTC+3

Владислав Соловьев назначен генеральным директором En+

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент металлургической объединенной компании "Русал" и энергетической En+ Group Олег Дерипаска покинул свой пост. На его должность назначен генеральный директор ОК "Русал" Владислав Соловьев. Об этом говорится в сообщении "Русал". В свою очередь, пост генерального директора "Русал" заняла финансовый директор металлургической компании Александра Бурико.

"Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о назначении Александры Бурико, ранее занимавшей должность финансового директора "Русала", генеральным директором компании. Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом "Русала", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что теперь уже бывший президент "Русала" Олег Дерипаска планирует покинуть пост руководителя компаний En+ и "Русал", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники, близкие к акционерам "Русала". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию отметил, что в Кремле сомневаются, что информация о возможном уходе Олега Дерипаски из руководства En+ и "Русал" может быть связана с публикацией в США "кремлевского списка".

Генеральным директором энергетической компании En+, которая владеет пакетом акций "Русал", до назначения Соловьева был Максим Соков.

"Русал" отмечает, что ключевыми приоритетами для Бурико в новой должности гендиректора "Русала" будут обеспечение развития компании за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия. "В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию металлургического и энергетического сегментов En+ Group", - отмечается в сообщении.

Бурико занимала пост финансового директора "Русала" с октября 2013 года. С июня по октябрь 2013 года являлась членом совета директоров металлургической компании. C ноября 2012 года до октября 2013 года Александра Бурико работала в качестве заместителя генерального директора En+ Group, где отвечала за оперативное управление компанией, повышение эффективности ее бизнеса, а также улучшение финансовых и производственных показателей.

Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В состав компании "ОК "Русал" входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий. Активы компании расположены в 20 странах, компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

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