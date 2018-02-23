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ВТО рекомендовала Республике Корея отменить запрет на ввоз морепродуктов из Фукусимы

Экономика и бизнес
23 февраля, 4:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Японское правительство положительно восприняло решение ВТО и намерено работать с южнокорейской стороной

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ТАСС, 23 февраля. Всемирная торговая организация (ВТО) удовлетворила иск Японии и рекомендовала Республике Корея отменить запрет на ввоз морепродуктов из северо-восточных японских регионов, введенный после аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом в четверг сообщается на сайте организации.

В опубликованном решении говорится, что "запрет Южной Кореи на импорт 28 видов морепродуктов и дополнительные требования к проверке необоснованно дискриминируют японские товары и представляют собой скрытое ограничение международной торговли". По мнению ВТО, действия Республики Корея не соответствуют правилам организации, в связи с чем ей было рекомендовано отменить введенные меры.

Как сообщает агентство Kyodo, японское правительство положительно восприняло решение ВТО и намерено работать с южнокорейской стороной с целью возвращения морепродуктов из северо-восточных регионов на рынок Республики Корея.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году правительство Республики Корея ввело частичный запрет на ввоз рыбной продукции из восьми префектур, включая Иватэ, Мияги и Фукусиму. В 2013 году Сеул ужесточил эти меры, а также стал применять дополнительные требования к проверке японских товаров из этих районов. Япония несколько раз пыталась урегулировать спор на переговорах с Республикой Корея, однако, не добившись никакого результата, два года назад подала иск в ВТО.

Сейчас около 10 стран, включая США и Китай, сохраняют частичный запрет на ввоз морепродуктов с северо-востока Японии.

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