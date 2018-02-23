Пентагон выступает за адресные пошлины против стран - экспортеров стали и алюминия в США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Пентагон поддерживает рекомендации министерства торговли США по введению пошлин на импорт стали и алюминия, при этом он предпочел бы систему адресных пошлин, а не глобальных квот или глобальных пошлин. Об этом говорится в распространенном в четверг письме оборонного ведомства на имя министра торговли США Уилбура Росса.

"Пентагон согласен с заключением минторга о том, что импорт иностранной стали и алюминия на основе недобросовестных торговых практик наносит ущерб национальной безопасности", - говорится в документе.

При этом минобороны выражает "обеспокоенность в связи с негативным воздействием на ключевых союзников США" в случае введения глобальных пошлин, рекомендованных минторгом. "Однако Пентагон признает, что среди альтернатив в этих рекомендациях наиболее предпочтительны адресные пошлины, нежели чем глобальные квоты или глобальные пошлины", - отметили в ведомстве. Представители Пентагона также рекомендуют создать межведомственную группу, которая бы усовершенствовала систему адресных пошлин с целью "стимулировать торговых партнеров для последующей работы с США над решением главной проблемы", связанной с импортом из Китая.

Оборонное ведомство прокомментировало рекомендации минторга, согласно которым президент США Дональд Трамп может ввести значительные ограничения на импорт стали и алюминия из КНР и других стран. Республиканцу предложили три варианта - адресные пошлины, глобальные квоты и глобальные пошлины.

На прошлой неделе Трамп на встрече в Белом доме с членами Конгресса, посвященной торговым вопросам, заявил, что Соединенные Штаты могут ввести торговые ограничения, в частности антидемпинговые пошлины, в отношении экспортирующих в США сталь и алюминий государств, среди которых в том числе Россия и Китай.

В апреле 2017 года на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли минторг США начал расследование, основной целью которого является установление фактов демпинга со стороны компаний, экспортирующих на американский рынок сталь и алюминий. 232-я статья позволяет президенту страны вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности.