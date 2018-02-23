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Власти КНР ввели режим антикоррупционного надзора над страховой компанией Anbang Insurance

Экономика и бизнес
23 февраля, 6:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, февраля. /ТАСС

Anbang Insurance в соответствии с Законом о страховой деятельности страны в течение года будет контролироваться специальной правительственной рабочей группой

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ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китайские власти ввели режим усиленного контроля над деятельностью страховой компании Anbang Insurance, бывший генеральный директор которой У Сяохуэй обвиняется в совершении экономических преступлений. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по контролю и управлению страхованием КНР.

Согласно решению, опубликованному на официальном сайте регулятора, Anbang Insurance в соответствии с Законом о страховой деятельности страны в течение года будет контролироваться специальной правительственной рабочей группой, задача которой - оптимизация активов и упорядочение структуры акционерного капитала.

"Компания осуществляет деятельность и занимается предоставлением услуг в обычном стабильном режиме, - отмечается в заявлении. - Права и интересы потребителей, а также всех причастных сторон эффективно защищаются в соответствии с нормами законодательства".

С июня 2017 года в отношении Anbang Insurance проводится антикоррупционное расследование, в котором задействованы специалисты Народного банка Китая (центробанка), Государственного комитета по контролю и управлению банковской деятельностью, Комитета по контролю над ценными бумагами, Государственного управления по контролю за обменом валюты КНР.

Китайская страховая компания также известна тем, что вела переговоры о приобретении у фирмы, принадлежащей Джареду Кушнеру (старший советник и зять президента США Дональда Трампа), части небоскреба приблизительно за $400 млн в нью-йоркском районе Манхэттен. В итоге сделка не состоялась: Anbang Insurance отказалась от приобретения высотки. На эти контакты обратил особое внимание аппарат спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы.

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