МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы и одобрил назначение на эту должность генерального директора En+ Максима Сокова. В свою очередь, на прежнее место Сокова в группе избран гендиректор объединенной компании "Русал" Владислав Соловьев.

"Решения вступят в силу 15 марта 2018 года", - говорится в сообщении En+ Group.

После ухода с поста президента En+ Group Дерипаска останется в совете директоров группы в качестве неисполнительного директора. Соответствующее одобрение получено со стороны директоров En+ Group.

Кадровые перестановки в En+ Group обеспечат увеличение акционерной стоимости группы и обеспечат дополнительную синергию металлургического и энергетического сегментов бизнеса. Об этом говорится в сообщении En+ Group.

"Кадровые изменения повысят эффективность реализации бизнес-задач группы и обеспечат дополнительную синергию металлургического и энергетического сегментов En+ Group", - говорится в сообщении. "Перестановки обеспечат дальнейшую реализацию нашей стратегии по увеличению акционерной стоимости группы, представленной нашим новым инвесторам в рамках IPO", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Лорда Баркера.

Отмечается также, что совет директоров En+ Group на заседании принял решение, что компания в этом году не будет проводить размещение акций на рынке.

"В ответ на спекуляции в средствах массовой информации о возможном размещении ценных бумаг En+ Group совет директоров принял решение о том, что у компании нет плана или намерений проводить размещение акций в 2018 году", - говорится в сообщении компании.

В частности, 14 февраля агентство Reuters сообщило, что группа En+ ищет банки для размещения акций на $1 млрд.